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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР «уничтожила» американские самолеты и авианосец

Серия фото- и видеоколлажей, демонстрирующих уничтожение американских военных самолетов и авианосца ракетами КНДР, появилась в северокорейских СМИ. Об этом в воскресенье, 24 сентября сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

В частности, были опубликованы снимки, на которых якобы запечатлено уничтожение американского бомбардировщика B1-B и истребителя F-35. Кроме того, появилось видео, на котором был смоделирован пуск баллистической ракеты с подводной лодки КНДР по американскому авианосцу «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и его бомбардировка.

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Коллажи опубликованы вскоре после того, как 23 сентября бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве у района демилитаризованной зоны, отделяющей Северную Корею от Южной. Как отметили в Пентагоне, самолеты США продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда-либо в XXI веке.

Таким образом США продемонстрировали военные возможности, доступные президенту Дональду Трампу. «Эта миссия является демонстрацией решимости США и четким посланием о том, что у президента в наличии много военных вариантов, чтобы победить любую угрозу», — заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Позднее глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына и назвал Трампа «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия».

В ответ Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что если министр говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует. «Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — отметил Трамп.

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13 комментариевк этой статье
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Комментарии13
Комментарии
13
Karadeniz Dengizovich
ну я надеюсь, что в случае чего американским авианосцем дело не обойдется и цели будут у КНДР пожирнее..например ,в виде миллионов мирных граждан США, как...
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