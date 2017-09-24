Минобороны России опубликовало фотографии техники спецназа США в Сирии

Источник: РИА "Новости"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Фотографии с американской военной техникой, сделанные севернее сирийского города Дейр-эз-Зора, где располагаются силы боевиков, опубликовало в воскресенье министерство обороны России.

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Кадры, размещенные на странице военного ведомства в твиттере, были сделаны с воздуха. На них, как утверждают в Минобороны, видны опорные пункты ИГИЛ (запрещена в РФ) севернее Дейр-эз-Зора, на территории которых видна техника, в том числе внедорожники Hummer, стоящие на вооружении американских войск.

Также российские военные специалисты идентифицировали возле одного из складов боеприпасов ИГ три американских бронетранспортёра типа Cougar, микроавтобусы, пикапы с пулеметами и другую технику.

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В среду Минобороны России сообщило о попытке боевиков другой террористической организации — «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) — утром 19 сентября развернуть широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск сирийской армии.

В российском военном ведомстве заявили о том, что за наступлением стоит разведка США. «По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора», — заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Наступление осуществлялось при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 км, на фронте — до 20 км.

В Минобороны РФ одной из главных целей боевиков назвали подразделение российской военной полиции, выполнявшее задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля.

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В результате, взвод из 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника вместе с отрядом племени Муали, которое ранее подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Для помощи окруженным военным полицейским была направлена группа деблокирования, в которую вошли бойцы Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа. С воздуха по живой силе и бронеавтомобилям боевиков удары наносила пара штурмовиков Су-25.