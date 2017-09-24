Петербургу сносят башни

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд фактически запретил в Петербурге все так называемые «высотные акценты». По иску трех градозащитников в Северной столице признаны незаконными и недействующими положения петербургского закона № 820−7 «О зонах охраны» и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые давали возможность строить выше предельных цифр в высотном регламенте, если речь шла о башенках, балюстрадах, шпилях, атриумах, аттиках, не занимающих более 25% (в ПЗЗ) или даже 10% (в законе о зонах охраны) от площади кровли.

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Иск к губернатору, Законодательному собранию и правительству Санкт-Петербурга был подан градозащитниками Николаем Лаврентьевым (Группа ЭРА), Еленой Малышевой и Владимиром Чернышевым из РОО «Охтинская дуга». В первой инстанции суд они проиграли — это случилось 14 апреля в Горсуде.

Истцы подали апелляционные жалобы в Верховный суд. 31 августа Судебная коллегия по административным делам решила повторно рассмотреть дело и 13 сентября определила решения Горсуда отменить и принять новые решения об удовлетворении требований истцов.

Елена Малышева в разговоре с «Фонтанкой» пояснила, что решений было два, по двум делам, и что они вступили в силу с момента оглашения. «Мы подавали иск в марте 2017 года с оспариванием обоих законов сразу. Потому что они друг без друга не действуют, — пояснила она. — Судья Горсуда Олеся Павлова разделила их на два судебных дела и рассматривала отдельно ПЗЗ и закон о зонах охраны. Поэтому ВС тоже одновременно рассмотрел два дела».

Мотивировочная часть решений, по словам Малышевой, появится на сайте суда позже, недели через две после оглашения.

«Метры для мафии»

Оспоренные положения городских законов звучат так:

— в ПЗЗ: пункт 1.8.2 Приложения № 3 к Постановлению о ПЗЗ от 21.06.2016: «Требования в части максимальной высоты зданий, строений и сооружений, установленные Правилами, не распространяются: на инженерное оборудование в открытом исполнении; на сквозные металлические конструкции в открытом исполнении, являющиеся частью здания или отдельно стоящие; на антенны, вентиляционные шахты, дымовые трубы, машинные помещения лифтов, выходы на кровлю (крышу), парапеты плоской кровли, светопрозрачное покрытие атриума, а также шпили, аттики, балюстрады и другие нефункциональные архитектурные элементы зданий, строений, сооружений, суммарная площадь которых не превышает 25% площади кровли (крыши)».

— в ряде положений № 820−7 «О зонах охраны» (почти один и тот же текст в разных положениях): «Ограничения по высоте не распространяются на случаи устройства акцентов (высотных); при этом суммарная площадь акцентов не должна превышать 10% площади застройки соответствующего здания, строения, сооружения».

«Акценты» могли достигать высоты не более 1/3 от общей высоты здания, пояснили истцы.

Например, при высоте 30 м мог быть разрешен высотный акцент до 10 м. «Такое регулирование было направлено на несоблюдение высотного регламента, добавляло строительной мафии дополнительные метры, — пишут на сайте ЭРЫ. — Теперь высота в Петербурге должна определяться с учётом всех характеристик зданий, в том числе и высотных акцентов (башен, парапетов, фронтонов, аттиков и прочих элементов)».

Градозащитники vs градозащитники

«Фонтанка» спросила архитекторов, общественников и депутатов, как они оценивают произошедшее.

Выяснилось, что традиционное противостояние между активистами градозащиты и архитекторами — это еще не все; даже в среде городских активистов мнения, как ни странно, разделились.

Так, Александр Карпов, директор Центра экспертиз ЭКОМ, заявил «Фонтанке, что «не в восторге» от решения суда. «Решение вступило в силу, а значит, влияет на все проекты, которые сейчас находятся на рассмотрении и еще не получили разрешений на строительство. Надо почитать текст решения, но, судя по всему, это значит, что над карнизом теперь ничего не должно торчать. Никаких башенок. Как вы понимаете, в случае с новым строительством это означает, что башенок просто не будет. Вместо башенок будут прямоугольные коробки, и никакого силуэта, кроме функционального. Я не вижу в этом полезности для города», — заявил Карпов.

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А депутат Борис Вишневский, наоборот, категорически поддержал решение ВС: «Я полностью за все то, что ограничивает высотность, тем более в зонах охраны. За то, что ограничивает возможности делать так называемые отклонения. Нужно запретить все эти превышения, это абсолютно коррупционный механизм. Любой способ, позволяющий уходить от закона через некие комиссии — это коррупция, всегда. Так что судебное решение, которое запрещает такие отклонения от того, что установлено в зонах охраны, расцениваю как крайне положительную вещь. Акценты ведут к нарушению сложившихся панорам и исторического облика. Этого делать нельзя. Хотите строить выше — отойдите от центра и там стройте».

Власти будут исполнять решение суда, заявил «Фонтанке» главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев: оно будет учтено, по его словам, в процессе корректировки ПЗЗ, который завершится в марте 2018 года. «ПЗЗ в любом случае будет корректироваться. Очевидно, что мы в том числе учтем и решение ВС. В любом случае раньше следующего года нельзя изменить ПЗЗ, так как мы должны пройти определенные процедуры, в том числе публичные слушания, согласования. И до этого момента эти положения, которые суд признал незаконными, будут недействующими, — подчеркнул Григорьев очень спокойным тоном. — Такая ситуация уже была по поводу высотных акцентов пять или семь назад, когда так же в ПЗЗ были отменены так называемые звездочки — высотные акценты. Но для чего это сделано, мне, как архитектору, непонятно. Сейчас и 820-й закон, и регламенты ПЗЗ абсолютно сбалансированны. Почему это нужно было отменять, я не понимаю. Устанавливать высоту здания верхнему кончику антенны на доме?.. Мне это кажется неправильным».

В КГИОП вопрос «Фонтанки» прокомментировали коротко, заявив, что будут подавать кассационную жалобу на решение суда, когда оно будет опубликовано полностью.

Покусились на Эйфмана

Отдельным следствием решения суда может стать изменение концепции судебного квартала на месте снесенного института ГИПХ. Согласно концепции, над кварталом будет возвышаться стеклянный купол Театра танца Бориса Эйфмана высотой в 35 метров, спроектированный Сергеем Чобаном и его бюро Speech и, конечно, превысивший разрешенную для этого места высотность. «Что до концепции суда, то, если есть разрешение на строительство, то объект имеет право быть построенным в прежнем виде, — философски заметил Владимир Григорьев. — А если нет, то любой проект при получении разрешения на строительство должен соответствовать действующим нормативам».

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Автор концепции судебного квартала архитектор Евгений Герасимов, впрочем, предлагает не торопиться с выводами и дождаться мотивировочной части решения суда. «Не буду комментировать слухи. Дождемся документов, тогда будем обсуждать, — заявил он “Фонтанке”. — Послушайте, не делайте выводов. Вы хотите из пальца высасывать далеко идущие последствия?».

Скорее всего, строить иллюзий о том, что концепцию действительно изменят, не стоит. «О чем вы говорите? Для того, чтобы позволить построить этот театр, специально откладывали вступление в силу изменений к 820-му закону о зонах охраны», — заметил депутат Вишневский. «Если под театр Эйфмана не хватит параметров, которые сейчас заложены, это значит, что сделают проще — поменяют параметры и увеличат предельную высоту, вот и все, — считает Александр Карпов. — Да и везде, где можно, будут стараться повысить на полтора-два метра, чтобы компенсировать это. Просто изменят карту высотного регулирования в ПЗЗ. Хозяева проектов “особой социальной значимости” тут же прибегут в КГА и скажут — ребята, ну что такое, давайте повышайте».