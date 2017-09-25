КСП выявила нарушения в учреждениях департамента культуры Воронежской области

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В число учреждений вошли: специальная музыкальная школа, музыкальный колледж имени Ростроповичей, художественное и хореографическое училище в Воронеже, и музыкальное училище в Борисоглебске.

Так, одному из учреждений департамент определил финансирование на выполнение госзадания на содержание не закрепленной за учреждением территории. Расходы на эти цели признали неправомерными. В результате размер причиненного бюджету области ущерба составил более 100 тыс. рублей.

Наряду с этим в учреждениях несвоевременно назначали и перечисляли социальные стипендии. Кроме того, были случаи отдельных нарушений выплатах студентам из числа детей-сирот.

Помимо этого, в Воронежской средней специальной музыкальной школе порядка 23% обучающихся получали образование только по специальным дисциплинам без общеобразовательных предметов. Это противоречит действующим стандартам среднего профессионального образования.