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08:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

КСП выявила нарушения в учреждениях департамента культуры Воронежской области

Контрольно-счетная палата (КСП) выявила нарушения при расходовании средств областной субсидии после проверки пяти профессиональных образовательных учреждений, подведомственных департаменту культуры Воронежской области, сообщила пресс-служба КСП в четверг, 21 сентября.

Источник: Reuters

В число учреждений вошли: специальная музыкальная школа, музыкальный колледж имени Ростроповичей, художественное и хореографическое училище в Воронеже, и музыкальное училище в Борисоглебске.

Так, одному из учреждений департамент определил финансирование на выполнение госзадания на содержание не закрепленной за учреждением территории. Расходы на эти цели признали неправомерными. В результате размер причиненного бюджету области ущерба составил более 100 тыс. рублей.

Наряду с этим в учреждениях несвоевременно назначали и перечисляли социальные стипендии. Кроме того, были случаи отдельных нарушений выплатах студентам из числа детей-сирот.

Помимо этого, в Воронежской средней специальной музыкальной школе порядка 23% обучающихся получали образование только по специальным дисциплинам без общеобразовательных предметов. Это противоречит действующим стандартам среднего профессионального образования.

По итогам проверки для устранения нарушений в учреждения и руководителю департамента культуры Воронежской области направили представления.

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