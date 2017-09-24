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15:47 (мск), источник: Фонтанка

Полиция не дала оппозиционерам пройти маршем по Невскому проспекту

Полиция не дала несанкционированному «Маршу мира» в Петербурге пройти по Невскому проспекту. Всего на шествие собралось 200 человек. Все они двинулись к Адмиралтейству.

Начало акции, запланированной на 24 сентября, Международный День мира, было намечено на 14.00. К этому времени участники марша мира собрались у Казанского собора и спустя 40 минут собрались идти в сторону Сенатской площади по главной магистрали города. Полиция преградила путь части группы, из-за чего митингующие остались у Казанского. Протестующие с шариками желтого и голубого цвета, а также белыми шариками с изображением голубя в руках отправились к Адмиралтейству.

Полиция предупреждает собравшихся с помощью громкоговорителей, что акция не согласована и нарушителей будут задерживать.

Напомним, 21 сентября по требованию Генпрокуратуры была заблокирована группа мероприятия «Вконтакте». Участники акции призывают к миру с Украиной. Городские власти не согласовали проведение шествия, как и в 2015 году, хотя тогда оппозиционерам удалось пройти от станции метро «Горьковская» до Казанского.

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