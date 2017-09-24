Полиция не дала оппозиционерам пройти маршем по Невскому проспекту

Начало акции, запланированной на 24 сентября, Международный День мира, было намечено на 14.00. К этому времени участники марша мира собрались у Казанского собора и спустя 40 минут собрались идти в сторону Сенатской площади по главной магистрали города. Полиция преградила путь части группы, из-за чего митингующие остались у Казанского. Протестующие с шариками желтого и голубого цвета, а также белыми шариками с изображением голубя в руках отправились к Адмиралтейству.