Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10Лучшие снимки Cassini
16:01 (мск), источник: РБК

Лавров предложил посредством реформы «срезать» ООН «лишний жирок»

Составленная США реформа ООН позволит «срезать» организации «лишний жирок». Такое мнение выразил Сергей Лавров. Ранее представитель России в ООН допускал, что Москва откажется подписывать эту декларацию.

Источник: AP 2017

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу администрации президента США Дональда Трампа реформировать ООН. Об этом он рассказал в интервью программе «Итоги недели» на канале НТВ.

Читайте также
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества

«ООН, — как отметил российский министр, — должна быть такой, какой ее видят государства-члены по итогам переговоров с участием всех этих стран. И такой, какой она будет выглядеть по итогам их решений». С принципами декларацией о реформе, распространненной американской стороной, по мнению Лаврова, «трудно спорить». «.

Нужно, чтобы организация была эфективной, чтобы она решала проблемы, чтобы избегала бюрократии, лишних трат", — пояснил глава МИДа, заметив однако, что когда России «и еще некоторые страны-члены ООН, которым эта декларация поступила [на подпись], предложили поговорить о каких-то формулировках», им «сказали, нет, это не обсуждается». «Вот берите и подписывайте», — рассказал Лавров, уточнив, что, «конечно, ни мы, ни Китай, ни Франция, в частности, не могли на такой подход согласиться».

«И декларация подписана государствами в большом количестве, но она от этого не стала каким-то документом ООН», — подчеркнул российский министр. Ее подписание, как уточнил Лавров, «проводилось в здании ООН, но оно не имеет никакого отношения к структурам, которые созданы уставом» этой организации.

«Поэтому для того, чтобы все эти рекомендации, все эти принципы легли в основу работы секретариата, как это хотят в Вашингтоне, нужно, чтобы секретариат получил мандат. А мандат он может получить исключительно от Совета безопасности или от Генеральной ассамблеи ООН и Экономического совета. Вот, собственно, каков статус этих деклараций», — отметил он, добавив однако, что в Москве «приветствуют, что администрация Трампа заинтересовалась ООН».

Было бы хуже, если бы они [американская сторона] ООН игнорировали. То, что в ООН есть лишний жирок — давно не новость.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

«Но надо подходить очень острожно к любым резким, серьезным реформам, потому что этот лишний жирок он во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», — заметил Лавров, пояснив, что «каждая из них хочет быть как-то приобщенной к работе организации, в том числе, иметь своего человека в секретариате». «Но это, по-моему, абсолютно объяснимое желание», — сказал глава внешнеполитического ведомства. «Когда мы будем это жирок срезать, как бы нам не задеть и живой организм этой организации», — заключил Лавров.

Читайте также
В СБ ООН почтили память офицера Петрова, «спасшего мир от ядерной войны»

Впервые о необходимости реформировать ООН ​Дональд Трамп заявил, выступая на созванном по инициативе США заседании всех заинтересованных стран 18 сентября.

​Дональд Трамп впервые выступил в стенах ООН 18 сентября и заявил о необходимости реформировать организацию. Произошло это на созванном по инициативе США заседании всех заинтересованных стран. «ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления», — замечал президент. Это предложение позже поддержали почти 130 стран из 193.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, до этого усомнился, что Россия поддержит эту декларацию. «Декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь», — пояснял дипломат, соглашаясь однако с тем, что многие из предложенных администрацией Трампа «подходов» соответствуют предложениям генсека ООН.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь