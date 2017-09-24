Назарбаев получил майку футбольного клуба «Кайрат»

Источник: Sputniknews.kz

Президенту Казахстана была презентована концепция модернизации Центрального стадиона Алматы, а также планы по развитию спортивной инфраструктуры легкоатлетического спорта в мегаполисе.

Нурсултан Назарбаев побеседовал также с юными спортсменами, обучающимися в академии футбольного клуба «Кайрат», и поинтересовался их достижениями в спорте и учебе.

«Для эффективного занятия спортом в нашей стране созданы все условия. Казахстан демонстрирует прекрасные результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня. У нас есть олимпийские чемпионы по боксу, борьбе, плаванию, легкой атлетике и другим видам спорта», — сказал глава государства, обращаясь к юным футболистам.

В свою очередь воспитанники легендарного алматинского клуба преподнесли Назарбаеву именную майку «Кайрата».