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15:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев получил майку футбольного клуба «Кайрат»

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился со спортивной базой футбольного клуба «Кайрат», сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Президенту Казахстана была презентована концепция модернизации Центрального стадиона Алматы, а также планы по развитию спортивной инфраструктуры легкоатлетического спорта в мегаполисе.

Нурсултан Назарбаев побеседовал также с юными спортсменами, обучающимися в академии футбольного клуба «Кайрат», и поинтересовался их достижениями в спорте и учебе.

«Для эффективного занятия спортом в нашей стране созданы все условия. Казахстан демонстрирует прекрасные результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня. У нас есть олимпийские чемпионы по боксу, борьбе, плаванию, легкой атлетике и другим видам спорта», — сказал глава государства, обращаясь к юным футболистам.

В свою очередь воспитанники легендарного алматинского клуба преподнесли Назарбаеву именную майку «Кайрата».

Глава государства отметил также, что во всех регионах страны проведена комплексная реконструкция стадионов и оказывается системная поддержка развитию футбола со стороны государства.

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