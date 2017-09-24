Венедиктов считает Омск «тяжелым» городом

В субботу, 23 сентября, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиопередачи «Персонально ваш» вспомнил о поездке в Омск.

Как ранее писал Om.1, Венедиктов побывал в Омске в конце августа 2017 года. Здесь он провел встречи с журналистами, пообщался с известными омичами и сфотографировался рядом со Степанычем.