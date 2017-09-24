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17:45 (мск), источник: Om1.ru

Венедиктов считает Омск «тяжелым» городом

Также наш город был назван депрессивным.

В субботу, 23 сентября, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиопередачи «Персонально ваш» вспомнил о поездке в Омск.

Алексей Венедиктов:

 — Омск. Я там был. Тяжелый город.

Также он назвал Омск депрессивным районом.

Как ранее писал Om.1, Венедиктов побывал в Омске в конце августа 2017 года. Здесь он провел встречи с журналистами, пообщался с известными омичами и сфотографировался рядом со Степанычем.

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