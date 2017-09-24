Индекс открытости госорганов в Узбекистане повысился

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане опубликован рейтинг индекса открытости госорганов на 1 июля 2017 года. Рейтинг составлен Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты, сообщает Uzbekistan Today.

При составлении рейтинга использовались три параметра: работа информационной службы организации, эффективность распространения информации и удовлетворенность пользователей деятельностью госоргана.

Первое место в нем занял Государственный налоговый комитет с показателем 96 баллов. Второе и третье места занимают Центральный банк и Министерство юстиции, набравшие по 95 баллов.

В первую пятерку также вошли Мининфоком с 94 баллами и Госкомконкуренции с 93 баллами.

Всего в рейтинге представлено 52 государственных учреждения. Среднее значение «индекса открытости» — 75,5%, что выше, чем в начале года (74,7%).