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19:14 (мск), источник: Sputnik

Индекс открытости госорганов в Узбекистане повысился

Самой открытой структурой снова стал Государственный налоговый комитет; замыкает список Агентство по науке и технологиям.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане опубликован рейтинг индекса открытости госорганов на 1 июля 2017 года. Рейтинг составлен Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты, сообщает Uzbekistan Today.

При составлении рейтинга использовались три параметра: работа информационной службы организации, эффективность распространения информации и удовлетворенность пользователей деятельностью госоргана.

Первое место в нем занял Государственный налоговый комитет с показателем 96 баллов. Второе и третье места занимают Центральный банк и Министерство юстиции, набравшие по 95 баллов.

В первую пятерку также вошли Мининфоком с 94 баллами и Госкомконкуренции с 93 баллами.

Всего в рейтинге представлено 52 государственных учреждения. Среднее значение «индекса открытости» — 75,5%, что выше, чем в начале года (74,7%).

Наихудшие показатели продемонстрировали хокимият Ферганской области (48-е место и 51%), Министерство обороны (49-е место и 39%), Государственный комитет по развитию туризма (50-е место и 32%), Государственный комитет по архитектуре и строительству (51-е место и 31,6%) и Агентство по науке и технологиям (52-е место и 22%).

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