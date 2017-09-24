Президенту показали план развития аэропорта Алматы

Источник: Kapital.kz

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта. В завершение президент дал ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что планируется расширить зал вылетов международных рейсов, а также транзитной зоны пассажирского терминала.

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«За счет оптимизации площадей первого этажа терминала транзитная зона будет увеличена более чем в два раза и достигнет 850 кв.м. Это даст возможность авиакомпаниям расширять транзитные перевозки. Для транзитных пассажиров, стыковка рейсов которых занимает большое время, планируется установить спальные капсулы (sleapbox) и душевые кабинки. Также за счет оптимизации зоны регистрации международных рейсов площадь международного зала вылета увеличится на 650 м², что позволит увеличить количество посадочных мест на 100 кресел, а общее количество достигнет 505 кресел», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Отметим, прибыль АО «Международный аэропорт Алматы» после налогообложения в январе-июне 2017 года составила чуть больше 2 млрд тенге. Это на 35,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистая прибыль оценивалась в 3,1 млрд тенге. Краткосрочные активы алматинского аэропорта составили 15,93 млрд тенге. Учитывая, что в первом полугодии 2016 года они оценивались на сумму 9,9 млрд тенге, рост в этом году составил 60,4%. Долгосрочные активы за полугодие сократились на 7,9% — с 59,8 млрд тенге до 55,1 млрд тенге. Уставный капитал аэропорта Алматы не изменился и составляет 78,41 млн тенге.