Президенту показали план развития аэропорта Алматы
В ходе рабочего визита в Алматы Главе государства была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития. Об этом сообщает
В ходе рабочего визита в Алматы Главе государства была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития. Об этом сообщает
Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта. В завершение президент дал ряд конкретных поручений.
Ранее сообщалось, что планируется расширить зал вылетов международных рейсов, а также транзитной зоны пассажирского терминала.
«За счет оптимизации площадей первого этажа терминала транзитная зона будет увеличена более чем в два раза и достигнет 850 кв.м. Это даст возможность авиакомпаниям расширять транзитные перевозки. Для транзитных пассажиров, стыковка рейсов которых занимает большое время, планируется установить спальные капсулы (sleapbox) и душевые кабинки. Также за счет оптимизации зоны регистрации международных рейсов площадь международного зала вылета увеличится на 650 м², что позволит увеличить количество посадочных мест на 100 кресел, а общее количество достигнет 505 кресел», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Отметим, прибыль АО «Международный аэропорт Алматы» после налогообложения в
В Международном аэропорту Алматы обслуживается порядка 30 пассажирских и 9 грузовых авиакомпаний, что составляет в среднем 163 рейса в день.