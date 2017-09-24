Экзит-поллы отдали ультраправым третье место на выборах в бундестаг

Источник: AP 2017

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает 13,5% голосов на завершившихся в ФРГ выборах в парламент, свидетельствуют данные экзит-поллов ARD.

Победу ожидаемо отдают коалиции блока Христианско-демократический союз Германии (ХДС)/Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС). Кандидатом на пост канцлера от этого блока является Ангела Меркель.

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Второе место у партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, — 20%.

У Свободной демократической партии Германии (СвДП) 10,5% голосов. «Зеленые», по данным первых экзит-поллов, набирают 9,5%, широкая коалиция «левых» — 9%.

«Альтернатива для Германии» первая с 1960 года крайне правая партия, прошедшая в парламент. Прогнозируемые экзит-полами 13,5% означают примерно 89 депутатских мандатов. Эта партия выступает, в том числе, против массовой миграции и за запрет ношения закрывающей лицо мусульманской одежды.

Аналитики отмечают, что результат СДПГ не просто крайне неудачный, но худший за всю ее послевоенную историю. Социал-демократы уже заявили, что не намерены формировать коалицию со сторонниками Меркель и уйдут в оппозицию.

Однако будущему канцлеру, а им, как и предсказывали в Германии, станет Меркель, придется формировать коалиционное правительство, что будет также непросто, учитывая не самую убедительную победу ХДС/ХСС. В 2013 году они набрали 41,5%.

По мнению специалистов, Меркель может объединить усилия со свободными демократами (СвДП) и «Зелеными».

Бундестаг избирается по смешанной системе: 299 мест получат кандидаты, избранные в одномандатных округах, оставшиеся 299 — по партийным спискам. Чтобы число полученных по партийным спискам мест соответствовало набранным процентам, предусмотрены дополнительные мандаты: по итогам выборов-2013 было выбрано всего 630 депутатов.