Экзит-поллы отдали ультраправым третье место на выборах в бундестаг
Ангеле Меркель и ее ХДС/ХСС придется формировать коалиционное правительство — за год блок канцлера потерял почти 10% сторонников.
Ангеле Меркель и ее ХДС/ХСС придется формировать коалиционное правительство — за год блок канцлера потерял почти 10% сторонников.
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
Победу ожидаемо отдают коалиции блока
Второе место у партии
У Свободной демократической партии Германии (СвДП) 10,5% голосов. «Зеленые», по данным первых
«Альтернатива для Германии» первая с 1960 года крайне правая партия, прошедшая в парламент. Прогнозируемые
Аналитики отмечают, что результат СДПГ не просто крайне неудачный, но худший за всю ее послевоенную историю.
По мнению специалистов, Меркель может объединить усилия со свободными демократами (СвДП) и «Зелеными».
Бундестаг избирается по смешанной системе: 299 мест получат кандидаты, избранные в одномандатных округах, оставшиеся 299 — по партийным спискам. Чтобы число полученных по партийным спискам мест соответствовало набранным процентам, предусмотрены дополнительные мандаты: по итогам выборов-2013 было выбрано всего 630 депутатов.
Для прохождения в парламент партии необходимо набрать более 5% голосов.