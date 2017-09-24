Российский генерал погиб в Сирии
Командующий 5-й общевойсковой армией
Командующий 5-й общевойсковой армией
В свою очередь, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в штабе армии уточняет, что вместе с Асаповым под
В российском оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. Генерал посмертно представлен к награде.
Ранее 24 сентября агентство РИА Новости сообщило о попадании своего корреспондента под минометный обстрел недалеко от южного въезда в
20 сентября российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, попали в окружение в результате широкомасштабного наступления боевиков на севере провинции Хама (граничит с Идлибом на
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