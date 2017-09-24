Президент Татарстана ознакомился с достопримечательностями Самарканда
Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября ознакомился с достопримечательностями и историческими памятниками Самарканда.
Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября ознакомился с достопримечательностями и историческими памятниками Самарканда.
Глава Татарстана посетил место упокоения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Рустам Минниханов возложил цветы к могиле Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти.
В ходе визита в Самарканд Президент Татарстана посетил мечеть Хазрати Хизр, памятник Ходжи Дониёра, комплекс Шахи Зинда, мавзолей Амира Темура, комплекс Регистан и обсерваторию Мирзо Улугбека.
Глава Татарстана также побывал в Сиабском дехканском рынке и комплексе Имама Бухари.
Во второй половине дня Рустам Минниханов прибыл в Ташкенте. В Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои он встретится с представителями татарской диаспоры в Узбекистане и принял участие в концертной программе мастеров искусства Татарстана.
25 сентября Президент Татарстана возложит цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в Ташкенте.
У Рустама Минниханова 25 сентября 2017 года запланированы встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и
Глава Татарстана примет участие в совместном
Президент Татарстана проведет встречи в различных министерствах и ведомствах Узбекистана и осмотрит достопримечательности столицы.