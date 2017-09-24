Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
20В Мексике произошло мощное землетрясение
22:34 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Татарстана ознакомился с достопримечательностями Самарканда

Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября ознакомился с достопримечательностями и историческими памятниками Самарканда.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Татарстана посетил место упокоения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Рустам Минниханов возложил цветы к могиле Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти.

В ходе визита в Самарканд Президент Татарстана посетил мечеть Хазрати Хизр, памятник Ходжи Дониёра, комплекс Шахи Зинда, мавзолей Амира Темура, комплекс Регистан и обсерваторию Мирзо Улугбека.

Читайте также
Чета Мирзиёевых встретилась с супругами Трамп

Глава Татарстана также побывал в Сиабском дехканском рынке и комплексе Имама Бухари.

Во второй половине дня Рустам Минниханов прибыл в Ташкенте. В Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои он встретится с представителями татарской диаспоры в Узбекистане и принял участие в концертной программе мастеров искусства Татарстана.

25 сентября Президент Татарстана возложит цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в Ташкенте.

У Рустама Минниханова 25 сентября 2017 года запланированы встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Глава Татарстана примет участие в совместном бизнес-форуме представителей деловых кругов Узбекистана и Татарстана, который пройдет в Международном бизнес-центре в Ташкенте. Он также посетит производственные линии предприятия GM Powertrain Uzbekistan.

Президент Татарстана проведет встречи в различных министерствах и ведомствах Узбекистана и осмотрит достопримечательности столицы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российский генерал погиб в Сирии
Лавров заявил о необходимости «срезать лишний жирок ООН»
Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Германию после выборов ждет «Ямайка»
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
WADA не поддержало идею отстранения России от Олимпиады
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь