Президент Татарстана ознакомился с достопримечательностями Самарканда

Источник: Uzdaily.uz

Глава Татарстана посетил место упокоения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Рустам Минниханов возложил цветы к могиле Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти.

В ходе визита в Самарканд Президент Татарстана посетил мечеть Хазрати Хизр, памятник Ходжи Дониёра, комплекс Шахи Зинда, мавзолей Амира Темура, комплекс Регистан и обсерваторию Мирзо Улугбека.

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Глава Татарстана также побывал в Сиабском дехканском рынке и комплексе Имама Бухари.

Во второй половине дня Рустам Минниханов прибыл в Ташкенте. В Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои он встретится с представителями татарской диаспоры в Узбекистане и принял участие в концертной программе мастеров искусства Татарстана.

25 сентября Президент Татарстана возложит цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в Ташкенте.

У Рустама Минниханова 25 сентября 2017 года запланированы встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Глава Татарстана примет участие в совместном бизнес-форуме представителей деловых кругов Узбекистана и Татарстана, который пройдет в Международном бизнес-центре в Ташкенте. Он также посетит производственные линии предприятия GM Powertrain Uzbekistan.