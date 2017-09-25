Старые обязанности могут получить новых исполняющих. В Москве ждут новых отставок в регионах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источник, близкий к АП, не исключил, что уже в начале этой недели могут последовать досрочные отставки глав регионов. Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, источники «Ъ» перечисляют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе (там губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур).

По сложившейся в последние годы практике о досрочной смене власти в регионах объявляется «пакетом»: глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя.

По второму сценарию дело пошло в феврале 2017 года, когда несколько дней подряд объявляли о назначении врио в Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии. Также по устоявшейся практике в списках кандидатов на замену фигурируют регионы, в которых в итоге власть не меняется. Возможно, в этот раз так произойдет с Владимирской областью. Губернатор Светлана Орлова встретилась с президентом, после чего источники в ее окружении заверили «Ъ», что ей дана возможность продолжить работу.

В кулуарах АП и Белого дома регулярно оживленно обсуждается смена глав Московской области и Санкт-Петербурга, однако соответствующих президентских указов как не было, так и нет.



Очередное оживление слухов о замене региональных руководителей связано как с успешной, по внутренней оценке АП, региональной кампанией 2017 года, так и с тем, что времени на кадровую работу крайне немного: уже с декабря начнется президентская избирательная кампания. «Логику (отставок.— “Ъ”) пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это скажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду», — говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.



Сами губернаторы и их пресс-секретари по традиции грядущие отставки опровергают до их объявления президентом. Мурманский губернатор Марина Ковтун информацию о своей возможной отставке прокомментировала в Twitter: «Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме. Списки и слухи обсуждаются всегда, ко мне они не имеют отношения». Нижегородский губернатор Валерий Шанцев, о чьей возможной отставке «Ъ» сообщил на прошлой неделе, заявил в четверг: «Сейчас пока не ухожу». При этом источники «Ъ» говорят, что уже во вторник может пройти представление врио главы. В правительстве Красноярского края опровергли информацию о возможной отставке Виктора Толоконского. «Эти слухи распространяются только потому, что информационное поле в регионах ничем не занято. Губернатор на месте и работает в обычном режиме. В минувший четверг в СМИ обсуждали поездку губернатора в Москву, между тем он был в регионе, в пятницу работал в резиденции», — сообщил «Ъ» источник в правительстве края. При этом, как стало известно «Ъ», вскоре свой пост в связи с новым назначением может покинуть председатель совета директоров ОПК «Оборонпром» Сергей Сокол. Напомним, о том, что корпорация «Оборонпром» будет ликвидирована, стало известно в начале 2016 года. «Вертолеты России», ОДК и «Станкопром» должны перейти в прямое подчинение госкорпорации «Ростех». Сейчас компания должна передать оставшиеся функции и перевести финансовые обязательства на дочерние и зависимые холдинги.

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По словам источников «Ъ», близких к отрасли, слухи о том, что господин Сокол станет губернатором, ходили довольно давно: вопрос только в том, какой регион ему поручат. При этом Сергей Сокол — давний участник негласного кадрового резерва: в разные годы назывался претендентом на замещение должностей главы Республики Тувы, Алтая, а также в 2009 году он очень недолго был врио главы Иркутской области. Но все-таки дольше всего он работал в Красноярском крае, а в 2016 году именно там он стал победителем на думских праймериз «Единой России».



Кроме того, возможен вариант, при котором Сергей Сокол возглавит Омскую область вместо Виктора Назарова. Впрочем, пресс-секретарь господина Назарова Юлия Соколенко также опровергла информацию о его возможной отставке: «Губернатор работает пять лет, и на протяжении всего этого времени периодически запускаются эти слухи. Это какие-то информационные вбросы». Пресс-секретарь главы НАО Игоря Кошина Татьяна Баева сказала «Ъ», что губернатор «работает в плановом режиме»: «Всю минувшую неделю он провел на территории округа — запустили однопроцентную ипотеку, проиндексировали доплаты к пенсии и социальные пособия, завершаем строительный сезон».



По информации источников «Ъ», знакомых с ситуацией, отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области с большой долей вероятности может случиться на этой неделе с формулировкой «по состоянию здоровья». На должность врио главы региона рассматриваются несколько кандидатур, среди них — генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров (в 2009—2013 годах возглавлял АвтоВАЗ), депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров, который с 2010-го по 2014 год был мэром Самары. Впрочем, все эти кандидатуры называются не первый год.



Политолог Екатерина Курбангалеева не исключила, что освободившиеся посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств:

Если это произойдет, то значит, это происходит под будущую конструкцию нового кабинета министров. Варианты его на новый президентский срок наверняка уже прорабатываются, и существуют люди, которые не вписываются в эту будущую конструкцию.