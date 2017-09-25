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06:57 (мск), источник: РИА Новости

Более четырех тысяч военных примут участие в учениях РВСН под Новосибирском

МОСКВА, РИА Новости. Масштабные командно-штабные учения РВСН пройдут в Новосибирской области в конце сентября, в них примут участие более 4 тысяч военных, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Источник: РИА Новости

«Более 4 тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники будут задействованы в масштабных командно-штабных учениях с Новосибирским ракетным соединением, которые пройдут в конце сентября. Планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях будут впервые задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.

Планируется обширное применение авиации. Будут задействованы сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, задачи воздушной разведки будут выполнять самолеты Ан-30, для поиска будут применяться транспортно-боевые вертолёты и комплексы с беспилотниками.

На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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