Более четырех тысяч военных примут участие в учениях РВСН под Новосибирском
МОСКВА, РИА Новости. Масштабные
МОСКВА, РИА Новости. Масштабные
«Более 4 тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники будут задействованы в масштабных
Отмечается, что в учениях будут впервые задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.
Планируется обширное применение авиации. Будут задействованы сверхзвуковые
На вооружении Новосибирского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».