Более четырех тысяч военных примут участие в учениях РВСН под Новосибирском

«Более 4 тысяч военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники будут задействованы в масштабных командно-штабных учениях с Новосибирским ракетным соединением, которые пройдут в конце сентября. Планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск», — говорится в сообщении.