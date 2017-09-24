Стали известные первые итоги выборов в бундестаг по Баварии

Источник: РИА Новости

Бавария по территории — самая крупная федеральная земля Германии, по количеству избирательных округов (46) — вторая по величине. За партию правых популистов «Альтернатива для Германии» по данным на 21.54 (22.54 мск) здесь проголосовали 13,6% избирателей.

Социал-демократы СДПГ в Баварии пока получают 14,8%, «Зеленые» — 7,7%, «Левые» — 5,5%, либеральная Свободная демократическая партия Германии — 9%. Это данные по партийным спискам, они не учитывают голосов, отданных за прямых кандидатов в округах.

Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна ближе к утру понедельника, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.