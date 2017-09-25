Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14События недели в фотографиях
00:27 (мск), источник: Uzdaily.uz

Дипломаты обсудили подготовку визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан

Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

Источник: Uzdaily.uz

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков провел встречу в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы реализации масштабных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров на высшем и высоком уровнях.

Стороны также рассмотрели практические аспекты подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.

Ожидается, что Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан в октябре 2017 года.

Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5—6 сентября посетил Кыргызстан с государственным визитом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российский генерал погиб в Сирии
Иракские курды проведут референдум о независимости
Ракеты КНДР на видео «уничтожили» авианосец и самолеты ВВС США
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Германию после выборов ждет «Ямайка»
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
WADA не поддержало идею отстранения России от Олимпиады
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь