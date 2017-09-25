Дипломаты обсудили подготовку визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков провел встречу в Министерстве иностранных дел Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы реализации масштабных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Кыргызстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров на высшем и высоком уровнях.
Стороны также рассмотрели практические аспекты подготовки к предстоящему визиту в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
Ожидается, что Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан в октябре 2017 года.
Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев