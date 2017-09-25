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00:55 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог

Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Делегацию Афганистана возглавил генеральный директор Управления железной дороги Мохаммад Ям Шамс.

Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.

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