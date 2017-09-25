Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог
Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщила
Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщила
Делегацию Афганистана возглавил генеральный директор Управления железной дороги Мохаммад Ям Шамс.
Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.