Блок Меркель лидирует после подсчета голосов в 227 округах
БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости.Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов.
Источник:РИА Новости
Правая «Альтернатива для Германии» набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, «Зеленые» — 9,1%, «Левые» — 7,9%.