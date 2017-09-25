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01:21 (мск), источник: РИА Новости

Блок Меркель лидирует после подсчета голосов в 227 округах

БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская партия ХСС — 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии — 20,8%, свидетельствуют данные немецкого центризбиркома по результатам подсчета голосов в 227 из 299 избирательных округов.

Источник: РИА Новости

Правая «Альтернатива для Германии» набирает 11,9%, Свободная демократическая партия — 11%, «Зеленые» — 9,1%, «Левые» — 7,9%.

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