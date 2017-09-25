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03:21 (мск), источник: ТАСС

США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти США приняли решение расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию страны будет ограничен. Об этом говорится в распространенной в воскресенье пресс-службой Белого дома прокламации, подписанной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: AP 2017

Речь идет о введении набора рестрикций в отношении ряда стран, в том числе до воскресенья попадавших под запрет на выдачу виз, срок действия которого истекает в понедельник.

В список этих стран внесены Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Это правило вступает в силу с 18 октября. Согласно тексту, по мнению министерства внутренней безопасности, данные государства «обладают несоответствующими протоколами» в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».

В то же время, как сообщил представитель администрации США, Судан был исключен из перечня стран, граждане которых в период действия прошлого указа Трампа не могли получить визу, новые ограничения на него также не распространяются. «С сегодняшнего дня Судан из списка исключается», — сказал он во время специального брифинга.

Сразу после этого объявления пресс-служба Госдепа распространила заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Госдепартамент будет координировать действия с другими федеральными ведомствами с целью применения этих мер надлежащим образом», — сказал шеф американской дипломатии.

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