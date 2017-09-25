Рейтинг Трампа опустился до рекордно низких значений

66 процентов опрошенных считают, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения. По этому показателю Трамп обогнал своих предшественников Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, чьими результатами за первые восемь месяцев правления были недовольны по 55 процентов американцев.