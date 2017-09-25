Китайцы заинтересовались новейшими вертолетами в Приморье

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Авиационный завод «Прогресс» в городе Арсеньев Приморского края впервые посетила делегация из КНР во главе с советником-посланником посольства Китая в России генерал-майором Ван Хайтао, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия. Иностранные гости завода посетили литейный цех, механический цех программной обработки деталей, а также цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор». В цехе деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов китайским партнерам продемонстрировали процесс изготовления лопастей для Ка-52 и роботизированный комплекс для обработки деталей вертолета Ка-62.

Особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52 корабельного базирования, пользующиеся спросом как у Министерства обороны РФ, так и у иностранных заказчиков.

В ходе многолетнего сотрудничества отмечается растущий интерес китайских партнеров к технике, и первое посещение «Прогресса» делегацией из КНР подтверждает это.

Справка:

Вертолет Ка-52К является продолжением линейки «морских» вертолетов. Предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине, при любой погоде и в любое время суток. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складывающегося крыла, которое было модернизировано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет вертолету компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности, который не может быть обеспечен ни на одном вертолете данного класса, производимом за границей.