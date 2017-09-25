Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Лучшие снимки Cassini
03:42 (мск), источник: VLADNEWS

Китайцы заинтересовались новейшими вертолетами в Приморье

Делегация из КНР впервые посетила арсеньевский авиазавод «Прогресс».

Источник: Reuters

Авиационный завод «Прогресс» в городе Арсеньев Приморского края впервые посетила делегация из КНР во главе с советником-посланником посольства Китая в России генерал-майором Ван Хайтао, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия. Иностранные гости завода посетили литейный цех, механический цех программной обработки деталей, а также цех окончательной сборки, где члены делегации ознакомились с разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор». В цехе деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов китайским партнерам продемонстрировали процесс изготовления лопастей для Ка-52 и роботизированный комплекс для обработки деталей вертолета Ка-62.

Особый интерес китайской делегации вызвали вертолеты Ка-52 корабельного базирования, пользующиеся спросом как у Министерства обороны РФ, так и у иностранных заказчиков.

В ходе многолетнего сотрудничества отмечается растущий интерес китайских партнеров к технике, и первое посещение «Прогресса» делегацией из КНР подтверждает это.

Справка:

Вертолет Ка-52К является продолжением линейки «морских» вертолетов. Предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и в тактической глубине, при любой погоде и в любое время суток. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складывающегося крыла, которое было модернизировано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет вертолету компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и применение уникальной для мирового вертолетостроения катапультной системы обеспечивают летчикам максимальный уровень безопасности, который не может быть обеспечен ни на одном вертолете данного класса, производимом за границей.

Еще одной немаловажной особенностью Ка-52К является применение коррозионностойких материалов, обусловленное необходимостью работы данной машины в условиях влажного морского климата. Вертолет обеспечен централизованной заправкой топлива и модернизированной системой кондиционирования воздуха, обеспечивающей вентиляцию морских спасательных костюмов членов экипажа. Кроме того, на Ка-52К дополнительно установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не использовалась на базовой модели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Евро оправдал ожидания экспертов
Российский генерал погиб в Сирии
Иракские курды проведут референдум о независимости
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Германию после выборов ждет «Ямайка»
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
В Польше началась активная фаза военных учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь