Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Лучшие снимки Cassini
03:51 (мск), источник: РИА Новости

В Польше началась активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017 начинается в понедельник в Польше, к маневрам, которые продлятся до 29 сентября, будут привлечены все виды вооруженных сил, планируется отработка взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом и авиацией.

Источник: РИА Новости

Впервые в учениях будет принимать участие новый род войск — Войска территориальной обороны. Как рассказал журналистам заместитель министра обороны страны Михал Дворчик, Войска территориальной обороны будут «защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск».

Он сообщил, что, по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место «попытка дестабилизации политической обстановки» и «попытка овладеть спорной территорией».

Сценарий предполагает, что в конечном итоге недружественная соседняя с Польшей страна решается на вооруженный конфликт, используя также методы гибридной войны. Польша в этом случае прибегает к помощи своих союзников по НАТО.

Среди прочего, в ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка десанта. По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники.

Видео
Лавров: НАТО стремится воссоздать климат «холодной войны»

Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркивал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами «Запад-2017», которые вызывали обеспокоенность Варшавы. Стратегические учения «Запад-2017» проходили 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составила 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).

Ряд стран НАТО ранее выражали обеспокоенность ввиду учений. Как заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ («О мерах укрепления доверия и безопасности»). Россия 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО провела для стран-членов альянса брифинг о предстоящих учениях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Российский генерал погиб в Сирии
Иракские курды проведут референдум о независимости
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Германию после выборов ждет «Ямайка»
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь