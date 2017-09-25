В Польше началась активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017

Источник: РИА Новости

Впервые в учениях будет принимать участие новый род войск — Войска территориальной обороны. Как рассказал журналистам заместитель министра обороны страны Михал Дворчик, Войска территориальной обороны будут «защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск».

Он сообщил, что, по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место «попытка дестабилизации политической обстановки» и «попытка овладеть спорной территорией».

Сценарий предполагает, что в конечном итоге недружественная соседняя с Польшей страна решается на вооруженный конфликт, используя также методы гибридной войны. Польша в этом случае прибегает к помощи своих союзников по НАТО.

Среди прочего, в ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка десанта. По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники.

Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркивал, что учения Dragon-2017 пройдут практически одновременно с российско-белорусскими маневрами «Запад-2017», которые вызывали обеспокоенность Варшавы. Стратегические учения «Запад-2017» проходили 14—20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составила 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).