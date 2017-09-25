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05:06 (мск), источник: ТАСС

ЦИК: на выборах в Бундестаг победил блок Меркель

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС победил на выборах в Бундестаг в Германии, набрав 33% голосов избирателей. Таковы официальные предварительные результаты, опубликованные в понедельник ночью председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером.

Источник: Reuters

На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую «Альтернативу для Германии» поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию — 10,7%, «зеленых» — 8,9%, а Левую партию — 9,2%.

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После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Таким образом, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции — «Ямайка» (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «зеленые»). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

Попадание АдГ в Бундестаг не стало сюрпризом для немецкой общественности. Слишком устойчивыми были рейтинги правых популистов на протяжении последнего года.

После объявления данных первых экзитполов, согласно которым евроскептики становятся третьей по силе фракцией и формально возглавляют оппозицию, один из лидеров АдГ Александер Гауланд сказал, что «начинает охоту» на партию Ангелы Меркель. Канцлер со своей стороны пообещала тщательно проанализировать ситуацию, чтобы вернуть назад электорат, который переметнулся от ХДС/ХСС к правым. Согласно данным социологов, от консерваторов к АдГ ушли примерно миллион сторонников из числа тех, кто голосовал в воскресенье.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Чернов
Меркель с Путиным договорилась
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