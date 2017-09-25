ЦИК: на выборах в Бундестаг победил блок Меркель

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На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую «Альтернативу для Германии» поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию — 10,7%, «зеленых» — 8,9%, а Левую партию — 9,2%.

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После объявления данных экзитполов СДПГ заявила о намерении уйти в оппозицию. Таким образом, арифметически возможным остается лишь один вариант формирования правящей коалиции — «Ямайка» (блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «зеленые»). Однако немецкие эксперты предупреждают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым в свете разногласий по ряду ключевых пунктов между входящими в него партиями.

Попадание АдГ в Бундестаг не стало сюрпризом для немецкой общественности. Слишком устойчивыми были рейтинги правых популистов на протяжении последнего года.