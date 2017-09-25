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05:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Провальная победа Ангелы Меркель

Когда голосование в Германии было окончено, Ангела Меркель прибыла в избирательный штаб своей партии наблюдать за подсчетом голосов, но выглядела замотанной и изможденной.

Источник: AP 2017

Выйдя из машины, она сумела выдавить из себя улыбку — сначала для собравшихся журналистов, а затем и для собравшихся в штабе сторонников партии.

Меркель знала, что с высокой долей вероятности она выиграет эти выборы. Но это совсем не та победа, на которую надеялись в ее партии и она сама. Для консерваторов это худший результат с тех пор, как она возглавила Христианско-демократический союз. Возможно, так избиратель отреагировал на ее политику «открытых дверей» по приему беженцев, в результате которой в Германию прибыло более миллиона мигрантов.

В обращении к партии Меркель признала, что прошедшие четыре года были нелегкими. Однако, добавила она, несмотря на все сложности, партия добилась своей цели — набрать наибольшее число голосов.

Овации звучали немного неубедительно. Потому что реального успеха на этих выборах добилась «Альтернатива для Германии» (AfD).

На другом конце столицы, в зале, украшенном белыми и голубыми воздушными шарами, члены этой антииммигрантской партии евроскептиков праздновали победу: было очевидно, что она не только впервые войдут в парламент, но и станут в бундестаге третьей по размеру фракцией — после ХДС Меркель и социал-демократами из СДПГ.

Источник: AP 2017

Александр Гаулянд — один из лидеров AfD, а теперь и один из депутатов — триумфально объявил собравшимся, что его партия не будет давать спуску Ангеле Меркель.

«Вернем контроль над страной ее народу», — заявил он, и это совершенно беспрецедентное заявление для послевоенной Германии.

Впрочем, почти столь же беспрецедентными были и сама откровенно ксенофобская избирательная кампания AfD, и омрачившие не один митинг Меркель скандалы, когда ораторов прерывали резкими выкриками из толпы.

В день выборов у избирательного штаба AfD дежурила полиция, внимательно следившая за демонстрантами, вышедшими протестовать против появления в парламенте правых националистов.

Источник: AP 2017

День стал очень непростым для германской политики. Да и для столичных жителей, где в воскресенье параллельно с выборами проходил ежегодный Берлинский марафон.

В обществе чувствуется раскол. В толпе людей, наблюдавших за марафоном, я встретила мужчину, заявившего, что он наблюдает за подъемом правых националистов с ужасом.

«Они как нацисты при Гитлере, — говорит он. — Я родился в 1939 году. Я ребенок войны, и я рос в руинах — а теперь все по новой. Эти люди преступники. Я всегда голосовал за ХДС и хочу, чтобы канцлером стала Меркель».

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Теперь Меркель придется искать союзников по коалиции. Не ждите, что туда пригласят AfD. Кроме того, канцлеру предстоит убедить всю страну — а возможно, и некоторых однопартийцев — в том, что она лучше всех справится с руководством страной.

Это была долгая и изнурительная кампания. Возможно, Меркель и выиграла выборы, однако вряд ли она может ощущать себя реальным победителем.

А в учебники истории это голосование войдет по двум причинам. Во-первых, хоть Ангела Меркель и обеспечила себе пост канцлера на четвертый срок, это ее худший результат на выборах. А во-вторых, правые националисты теперь официально стали в Германии частью политического истеблишмента.

То, что во многих других странах Европы, давно стало нормой, считалось немыслимым в послевоенной Германии.

Что ж, теперь это реальность.

Дженни Хилл, Берлин

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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