Провальная победа Ангелы Меркель
Когда голосование в Германии было окончено, Ангела Меркель прибыла в избирательный штаб своей партии наблюдать за подсчетом голосов, но выглядела замотанной и изможденной.
Когда голосование в Германии было окончено, Ангела Меркель прибыла в избирательный штаб своей партии наблюдать за подсчетом голосов, но выглядела замотанной и изможденной.
Выйдя из машины, она сумела выдавить из себя улыбку — сначала для собравшихся журналистов, а затем и для собравшихся в штабе сторонников партии.
Меркель знала, что с высокой долей вероятности она выиграет эти выборы. Но это совсем не та победа, на которую надеялись в ее партии и она сама. Для консерваторов это худший результат с тех пор, как она возглавила
В обращении к партии Меркель признала, что прошедшие четыре года были нелегкими. Однако, добавила она, несмотря на все сложности, партия добилась своей цели — набрать наибольшее число голосов.
На другом конце столицы, в зале, украшенном белыми и голубыми воздушными шарами, члены этой антииммигрантской партии евроскептиков праздновали победу: было очевидно, что она не только впервые войдут в парламент, но и станут в бундестаге третьей по размеру фракцией — после ХДС Меркель и
Александр Гаулянд — один из лидеров AfD, а теперь и один из депутатов — триумфально объявил собравшимся, что его партия не будет давать спуску Ангеле Меркель.
«Вернем контроль над страной ее народу», — заявил он, и это совершенно беспрецедентное заявление для послевоенной Германии.
Впрочем, почти столь же беспрецедентными были и сама откровенно ксенофобская избирательная кампания AfD, и омрачившие не один митинг Меркель скандалы, когда ораторов прерывали резкими выкриками из толпы.
В день выборов у избирательного штаба AfD дежурила полиция, внимательно следившая за демонстрантами, вышедшими протестовать против появления в парламенте правых националистов.
День стал очень непростым для германской политики. Да и для столичных жителей, где в воскресенье параллельно с выборами проходил ежегодный Берлинский марафон.
В обществе чувствуется раскол. В толпе людей, наблюдавших за марафоном, я встретила мужчину, заявившего, что он наблюдает за подъемом правых националистов с ужасом.
«Они как нацисты при Гитлере, — говорит он. — Я родился в 1939 году. Я ребенок войны, и я рос в руинах — а теперь все по новой. Эти люди преступники. Я всегда голосовал за ХДС и хочу, чтобы канцлером стала Меркель».
Теперь Меркель придется искать союзников по коалиции. Не ждите, что туда пригласят AfD. Кроме того, канцлеру предстоит убедить всю страну — а возможно, и некоторых однопартийцев — в том, что она лучше всех справится с руководством страной.
Это была долгая и изнурительная кампания. Возможно, Меркель и выиграла выборы, однако вряд ли она может ощущать себя реальным победителем.
А в учебники истории это голосование войдет по двум причинам.
То, что во многих других странах Европы, давно стало нормой, считалось немыслимым в послевоенной Германии.
Что ж, теперь это реальность.
Дженни Хилл, Берлин