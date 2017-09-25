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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

У председателя правительства Иркутской области появится первый заместитель

Должность первого заместителя председателя правительства Иркутской области введена в устав региона на сессии Законодательного собрания 25 сентября 2017 года большинством голосов депутатов. Назначать на эту должность и освобождать от неё может только губернатор.

Источник: Reuters

Как сообщил представитель губернатора в ЗС Роман Буянов, последние два года в структуре региональных органов власти появилась должность председателя правительства, он решает как стратегические проблемы, так и вопросы текущего управления областью. «Мы посчитали, что целесообразно ввести должность первого заместителя, чтобы высвободить у председателя правительства время для работы с федеральными органами власти, для поездок в муниципалитеты», — сказал Роман Буянов.

Против такой должности выступил вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин. По его словам, должность председателя правительства вводили специально, чтобы освободить губернатора от ежедневного руководства. «А сейчас мы вводим ещё одну ступень. Пройдёт ещё два года, и второго первого заместителя будем вводить? Насколько это необходимо и обоснованно? Ведь полномочия уже распределены между заместителями председателя правительства. Мы же говорили о сокращении управленческого аппарата», — сказал Андрей Лабыгин.

По словам Романа Буянова, введение этой должности не предполагает увеличение аппарата правительства и расходов, просто сократится количество или заместителей губернатора или заместителей председателя правительства.

В итоге 39 депутатов ЗС проголосовали за введение этой должности.

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