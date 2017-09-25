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06:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Горсовета удивил интернет-сообщество неоднозначной инициативой

Владимиров предложил выбрать, что важнее — помощь дольщикам или выход «Енисея» в РФПЛ.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Горсовета, известный красноярский ресторатор и блогер Владимир Владимиров, который подал документы на конкурс по выбору мэра, вызвал неоднозначную реакцию интернет-сообщества своей инициативой. Уже не первый год у себя на странице в Facebooк он задает горожанам массу вопросов, в которых просит высказаться на многие темы. Накануне Владимиров «столкнул лбом» футбольных болельщиков с неравнодушными к проблемам дольщиков красноярцами.

«Земляки, голосуем, что важнее: 1 — помочь обманутым дольщикам в размере 600.000.000₽ по оценке специалистов. 2- выход футбольного клуба ЕНИСЕЙ в высшую лигу, по некоторым оценкам тоже + 600.000.000₽. Как считаете, земляки?», — написал Владимиров (орфография оригинала сохранена).

В комментариях пользователи высказывались в части мифических средств как за первую, так и за вторую инициативу. Кто-то даже предложил на эти средства «купить кандидату в мэры мозги». Известный красноярский активист и борец за права людей в сфере ЖКХ Роман Казаков также резко осудил инициативу.

«Рассуждение, Владимир Владимирович, на уровне девятиклассника, увы. Никак не кандидата в мэры… Дело же не в футболе… дело в уровне и глубине рассуждений публичного человека, депутата и названного кандидата в мэры города. Очень опасная тенденция, когда люди с таким уровнем компетенции стремятся принимать судьбоносные решения… Такие подходы к решению вопроса, Владимир Владимирович, это прихваты начинающего манипулятора. Примерно как ответить на вопрос: вы в первую очередь сына накормите или дочь? Ну или, например, дом поможете достроить людям с Грунтовой или с 2-й Хабаровской?», — написал Казаков.

Добавим, что о суммах, необходимых как для решения проблем дольщиков, так и трат на футбол, доподлинно никому не известно. Стоит также отметить, что при прежнем руководстве футбольного клуба — директоре Владимире Евтушенко и президенте Викторе Кардашове — именно в ресторанах Владимирова практически ежедневно питалась основная команда.

На данный момент футбольный «Енисей» единолично возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ, обыграв накануне принципиального соперника — самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне, который команда проводит в закрытом манеже на 3000 мест, билеты раскупаются за три дня до игр.

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