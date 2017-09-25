Миклушевский раскритиковал власти Владивостока за ремонт дорог

Источник: Восток Медиа

Владимир Миклушевский раскритиковал работу администрации Владивостока по дорожному ремонту. Губернатор Приморья посоветовал властям действовать поэнергичнее. Соответствующее заявление глава края сделал в эфире телепередачи «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Губернатор считает, что работы в краевом центре ведутся достаточно активно и в срок, то есть до конца октября, службы должны уложиться. При этом Миклушевский считает, что для того, чтобы люди не страдали от проведения дорожного ремонта, местные власти должны тщательнее продумывать графики работ, а также отладить взаимодействие с подрядчиками.

«Я не раз критиковал руководство Владивостока, что сроки срываются, что надо действовать поэнергичнее. Безусловно, людей это раздражает, мы все по этим дорогам ездим, стоим в ужасных пробках. В то же время, когда дороги и тротуары ремонтируются, объективно неудобства всегда возникают. Я коллегам из городской администрации всегда говорю, вы продумайте все детали. Летом как было: все разрыли, камень не завезли, вопрос — о чем думали? Сначала надо материалы завезти, старый тротуар быстро разобрать, новый собрать. Пока, к сожалению, не все получается. Рассчитываю, что будет отлажено это взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, и в следующем году таких проблем больше не будет», — сказал губернатор.

Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Всего агломерация получила 1,5 миллиарда рублей на 2017 год, при этом Владивосток стал обладателем 625 миллионов рублей.