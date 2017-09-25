Миклушевский раскритиковал власти Владивостока за ремонт дорог
Губернатор Приморья: надо действовать поэнергичнее.
Губернатор Приморья: надо действовать поэнергичнее.
Владимир Миклушевский раскритиковал работу администрации Владивостока по дорожному ремонту. Губернатор Приморья посоветовал властям действовать поэнергичнее. Соответствующее заявление глава края сделал в эфире телепередачи «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Губернатор считает, что работы в краевом центре ведутся достаточно активно и в срок, то есть до конца октября, службы должны уложиться. При этом Миклушевский считает, что для того, чтобы люди не страдали от проведения дорожного ремонта, местные власти должны тщательнее продумывать графики работ, а также отладить взаимодействие с подрядчиками.
«Я не раз критиковал руководство Владивостока, что сроки срываются, что надо действовать поэнергичнее. Безусловно, людей это раздражает, мы все по этим дорогам ездим, стоим в ужасных пробках. В то же время, когда дороги и тротуары ремонтируются, объективно неудобства всегда возникают. Я коллегам из городской администрации всегда говорю, вы продумайте все детали. Летом как было: все разрыли, камень не завезли, вопрос — о чем думали? Сначала надо материалы завезти, старый тротуар быстро разобрать, новый собрать. Пока, к сожалению, не все получается. Рассчитываю, что будет отлажено это взаимодействие с поставщиками, подрядчиками, и в следующем году таких проблем больше не будет», — сказал губернатор.
Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Всего агломерация получила 1,5 миллиарда рублей на 2017 год, при этом Владивосток стал обладателем 625 миллионов рублей.
По словам Владимира Миклушевского, это беспрецедентная сумма со времени подготовки к саммиту АТЭС. Её город будет получать вплоть до 2025 года, как и агломерация в целом.