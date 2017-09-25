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07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Руслан Болотов официально назначен на пост председателя правительства Иркутской области

Кандидатура согласована Законодательным собранием региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Руслан Болотов стал первым заместителем губернатора Иркутской области — председателем правительства региона. Депутаты Законодательного собрания Приангарья одобрили его кандидатуру тайным голосованием. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

За проголосовали 34 депутата, шесть — против и один человек воздержался.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал в августе 2017 года указ об увольнении с должности председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. Исполняющим обязанности на эту должность глава региона назначил Руслана Болотова, занимавшего пост заместителя главы кабмина Иркутской области.

Отставка председателя правительства Приангарья Александра Битарова вызвала общую тревожность у политических элит региона, отмечают эксперты. Политолог Сергей Шмидт считает, что глава кабмина был практически незаменим на своем посту и в ближайшее время у правительства начнутся проблемы с оперативным управлением. Федеральные политологи и вовсе предрекают Иркутской области дестабилизацию. Однако региональные коллеги с ними не согласны — говорить о масштабных переменах, несмотря на непростую ситуацию, нельзя. Юрист Сергей Шишкин, знакомый с работой правительства изнутри, и вовсе уверен, что, например, отношения с Заксобранием у кабмина станут лучше.

Кроме того, губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что срок работы Александра Битарова в должности председателя правительства был оговорен еще до назначения. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Шелехов 15 августа.

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