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07:25 (мск), источник: Kazinform

МВД РК намерено повысить ответственность лиц, принимающих иностранцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Кодекс РК об административных правонарушениях планируется ввести норму об ответственности принимающих лиц за несвоевременное информирование о пребывающих у них иностранцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«По инициативе МВД в Кодексе об административных правонарушениях планируется установить ответственность принимающих лиц за несвоевременное информирование о пребывающих у них иностранцах», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

При этом лица, пригласившие иностранцев, это касается всех категорий иностранцев — прибывающих по частным делам, для ведения деловых переговоров или для работы, уже сегодня могут оформить их регистрацию в онлайн-режиме через визовый миграционный портал в сети интернет, отметили в правоохранительном ведомстве.

По утверждению МВД, в Казахстане создаются благоприятные условия для привлечения в страну иностранных туристов и потенциальных инвесторов. В частности, был установлен безвизовый режим для граждан более 60-ти стран, упрощена процедура их регистрации в стране, сокращаются административные барьеры для трудовой миграции.

Вместе с тем Комитетом миграционной службы МВД РК реализуются меры по совершенствованию миграционного контроля.

«С текущего года миграционная служба приступила к новой задаче — оформлению визовой поддержки компаниям и организациям, желающим пригласить иностранцев. Раньше эта функция была в ведении Министерства иностранных дел, и документы можно было сдать только в Астане и Алматы. Сейчас можно обратиться в любое управление миграционной службы во всех регионах страны», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время прорабатывается вопрос, чтобы при оформлении визы в посольстве Казахстана за рубежом в информационную систему сразу вносились данные о предполагаемом месте проживания иностранцев после прибытия в Казахстан, рассказали в МВД РК.

В то же время, в целях обеспечения передачи в страны исхода нелегальных мигрантов, не имеющих документы, Казахстаном были заключены соглашения о реадмиссии (возвращении нарушителей миграционного законодательства в страны, из которых они прибыли в РК), с 16 государствами мира. При этом в работе находятся ещё 15 таких соглашений.

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