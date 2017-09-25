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07:26 (мск), источник: Kazinform

Гражданам восьми стран запретили въезд в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Власти США приняли решение расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию государства будет ограничен. Об этом говорится в распространенной пресс-службой Белого дома прокламации, подписанной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Речь идет о введении набора рестрикций в отношении ряда стран, в том числе до воскресенья попадавших под запрет на выдачу виз, срок действия которого истекает в понедельник.

В список этих стран внесены Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Это правило вступает в силу с 18 октября. Согласно тексту, по мнению министерства внутренней безопасности, данные государства «обладают несоответствующими протоколами в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».

В то же время, как сообщил представитель администрации США, Судан был исключен из перечня стран, граждане которых в период действия прошлого указа Трампа не могли получить визу, новые ограничения на него также не распространяются. «С сегодняшнего дня Судан из списка исключается», — сказал он во время специального брифинга.

«Введенные ранее или сейчас ограничения никогда, никогда не применялись на основе расы, религии или убеждений. Правительства этих стран просто не соответствуют нашим базовым требованиям», — отметил представитель администрации.

Сразу после этого объявления пресс-служба Госдепартамента распространила заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Госдепартамент будет координировать действия с другими федеральными ведомствами с целью применения этих мер надлежащим образом», — сказал шеф американской дипломатии.

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