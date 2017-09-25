Иран посчитал оскорблением запрет США на въезд своих граждан в страну

Иран посчитал оскорблением запрет США на въезд своих граждан в страну

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новый запрет Дональда Трампа на въезд иранцев в США является оскорблением. Об этом он написал в своем Twitter.