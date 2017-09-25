Мэрия Омска не подтверждает отставку вице-мэра Тетянникова
В администрации города не видели бумаг об уходе
В администрации города не видели бумаг об уходе
Официально отставку заместителя мэра Юрия Тетянникова в администрации города не подтверждают. На рабочем кабинете
«Никаких официальных бумаг по поводу отставки Юрия Тетянникова мы не видели. Как только получим, то будет дано официальное сообщение», — заявил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.
Отметим, что информация об отставке Тетянникова с поста в мэрии Омска опубликована на сайте «Новый Омск». Издание связывают с одним с депутатов Госдумы Андреем Голушко. Так что не исключено, что вброс может быть попыткой давления на партийцев перед политсоветом, где ожидается распределение должностей в ОГС.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в установленные законом сроки секретарю политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрию Тетянникову необходимо было решить, где он продолжит свою работу — в администрации города или в Омском городском Совете. На выборах 10 сентября Тетянников шел вторым номером в партийном списке кандидатов в депутаты Омского городского Совета от «Единой России».