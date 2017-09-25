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08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Российскую академию наук может возглавить выходец из Башкирии

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня, 25 сентября, в Москве пройдет общее собрание Российской академии наук. Со всех уголков страны соберутся около двух тысяч академиков РАН для того, чтобы избрать нового президента РАН. Впервые в списке кандидатов на эту должность значится выходец из Башкирии — академик Роберт Нигматулин. Всего, по сообщениям СМИ, на должность президента РАН претендуют пять человек.

«Впервые в истории Российской академии наук ее президентом может стать человек, который имеет прямое отношение к нашему региону, — рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН Ильдар Габдрафиков. — Академик Роберт Нигматулин является ученым с мировым именем, имеет колоссальный опыт управления академической наукой. Он долгие годы работал на различных руководящих должностях как в академической, так и вузовских системах. Являясь членом президиума РАН, он лучше многих других знает проблемы на местах, например, в свое время с нуля создал крупный академический институт в Тюмени в составе Сибирского отделения РАН, 13 лет руководил крупным подразделением РАН — ее Уфимским научным центром, одновременно являясь президентом Академии наук РБ. В последние годы успешно руководил крупнейшим институтом океанологии РАН, а теперь является его научным руководителем».

Подробнее — в публикации «Электрогазеты».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Aleksandr Antonov
ну кандидатов 5. что до Уфимского научного центра, и АНБ - не процветалим при Нигматулини АНБ - вообще это не понятная задумка. Как Академия наук Самарской...
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