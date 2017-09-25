Российскую академию наук может возглавить выходец из Башкирии

«Впервые в истории Российской академии наук ее президентом может стать человек, который имеет прямое отношение к нашему региону, — рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН Ильдар Габдрафиков. — Академик Роберт Нигматулин является ученым с мировым именем, имеет колоссальный опыт управления академической наукой. Он долгие годы работал на различных руководящих должностях как в академической, так и вузовских системах. Являясь членом президиума РАН, он лучше многих других знает проблемы на местах, например, в свое время с нуля создал крупный академический институт в Тюмени в составе Сибирского отделения РАН, 13 лет руководил крупным подразделением РАН — ее Уфимским научным центром, одновременно являясь президентом Академии наук РБ. В последние годы успешно руководил крупнейшим институтом океанологии РАН, а теперь является его научным руководителем».