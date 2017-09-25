Красноярск взбудоражили слухи о возможной отставке губернатора

В Красноярском крае активно обсуждаются слухи о возможной скорой отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Если в начале прошлой недели об этом писали преимущественно местные и не всегда влиятельные СМИ, то к выходным слухи обсуждались уже в ведущих российских масс-медиа.

Справедливости ради нужно добавить, что в списке возможных отставников фигурирует не только имя Толоконского, есть также имена еще около 15 губернаторов, которые могут досрочно сложить полномочия этой осенью. Среди сибирских глав называют Виктора Назарова (Омская область), Александра Карлина (Алтайский край) и Виктора Городецкого (Новосибирская область).

Считается, что серия отставок глав регионов связана с приближающимися выборами президента. Таким образом Кремль, якобы, хочет продемонстрировать решительность в кадровой политике и подготовить электорально значимые регионы к мартовскому голосованию.

На прошлой неделе некоторые красноярские СМИ писали, что Толоконского неожиданно вызвали в Кремль на неплановую встречу с руководителями администрации президента. Впрочем, в окружении губернатора отрицали, что глава региона ездил в Москву. По их словам, он работал в регионе.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что информацию о возможной отставке официально в краевом правительстве не комментируют, в масс-медиа фигурируют лишь «источники», заявляющие о несостоятельности слухов о грядущих переменах в регионе.

По мнению политолога Анатолия Савостина, сложившаяся ситуация для губернатора Виктора Толоконского достаточно неприятна.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM о том, есть ли объективные основания для увольнения Толоконского, политолог сказал, что «социально-политическая ситуация в Красноярском крае не особенно отличается от других регионов страны».