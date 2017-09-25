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08:06 (мск), источник: Podrobno.uz

Садык Сафаев рассказал о просчетах внешней политики Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан всегда декларировал приоритет Центральной Азии во внешней политике, однако на практике это направление не проявило себя. Страна отходила от обсуждения общих проблем, заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажилиса Республики Узбекистан Садык Сафаев.

Источник: Podrobno.uz

«На протяжении многих лет, нужно открыто сказать, мы говорили, что Центральная Азия является приоритетным направлением внешней политики. На практике, к сожалению, так не получалось. В результаты экономическим, культурным, научным и семейным узам создавались препятствия. Я хочу сказать, что за короткий период, в результате реализации активной региональной политики со стороны Узбекистана, в Центральной Азии возникла новая политическая атмосфера», — сказал Сафаев на встрече с журналистами.

«Прошли времена, когда между нами было недоверие, ожидание чего-то плохого. Проблемы еще присутствую и над ними нужно много работать, но интенсивность, ежемесячные встречи приводят народы к сближению», — подчеркнул он.

Как отметил Сафаев, президент Узбекистана предложил наладить системный механизм встреч глав государств Центральной Азии. По его словам, это очень важно, так как руководители должны собираться и решать вопросы, которые волнуют народы. В качестве примера он назвал узбекско-кыргызские отношения, когда решение пограничных вопросов «облегчило жизнь сотням тысяч людей».

«У нас есть общие проблемы — водные, проблемы энергосистемы. Если раньше мы отходили от их обсуждения, то теперь Узбекистан готов найти решение исходя из взаимных интересов. Это очень важная позиция. Это делается в том числе и для привлечения иностранных инвестиций», — отметил Сафаев.

Инвесторов, по его мнению, не интересует разделенные национальными границами регион, им нужен «большой и всеобъемлющий край». «Выдвинутая президентом политика важна не только для Узбекистана, но и Центральной Азии и мирового сообщества. Со стороны никто не придет решать проблемы Центральной Азии, мы должны сами найти решения», — подчеркнул Сафаев.

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