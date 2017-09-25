Садык Сафаев рассказал о просчетах внешней политики Узбекистана

Источник: Podrobno.uz

«На протяжении многих лет, нужно открыто сказать, мы говорили, что Центральная Азия является приоритетным направлением внешней политики. На практике, к сожалению, так не получалось. В результаты экономическим, культурным, научным и семейным узам создавались препятствия. Я хочу сказать, что за короткий период, в результате реализации активной региональной политики со стороны Узбекистана, в Центральной Азии возникла новая политическая атмосфера», — сказал Сафаев на встрече с журналистами.

«Прошли времена, когда между нами было недоверие, ожидание чего-то плохого. Проблемы еще присутствую и над ними нужно много работать, но интенсивность, ежемесячные встречи приводят народы к сближению», — подчеркнул он.

Как отметил Сафаев, президент Узбекистана предложил наладить системный механизм встреч глав государств Центральной Азии. По его словам, это очень важно, так как руководители должны собираться и решать вопросы, которые волнуют народы. В качестве примера он назвал узбекско-кыргызские отношения, когда решение пограничных вопросов «облегчило жизнь сотням тысяч людей».

«У нас есть общие проблемы — водные, проблемы энергосистемы. Если раньше мы отходили от их обсуждения, то теперь Узбекистан готов найти решение исходя из взаимных интересов. Это очень важная позиция. Это делается в том числе и для привлечения иностранных инвестиций», — отметил Сафаев.