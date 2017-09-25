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08:14 (мск), источник: БЕЛТА

Блок Меркель победил на выборах в Бундестаг

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блок Христианско-социального и Христианско-демократического союзов стал победителем на выборах в Бундестаг, сообщают информагентства со ссылкой на официальные предварительные результаты, которые опубликованы председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером.

Источник: БЕЛТА

Так, блок канцлера Германии Ангелы Меркель набрал 33% голосов, Социально-демократическая партия Германии — 20,5%, «Альтернатива для Германии» — 12,6%. Свободную демократическую партию поддержали 10,7% избирателей, «зеленых» — 8,9%, Левую партию — 9,2%.

СДПГ уже заявила, что собирается уйти в оппозицию. Если так действительно произойдет, то правящая коалиция может сформироваться лишь по одному сценарию: блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «зеленые». Другое дело, что такое правительство будет нельзя назвать устойчивым, так как позиции партий, которые могут в него войти, разнятся по некоторым ключевым пунктам.

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