Блок Меркель победил на выборах в Бундестаг

СДПГ уже заявила, что собирается уйти в оппозицию. Если так действительно произойдет, то правящая коалиция может сформироваться лишь по одному сценарию: блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «зеленые». Другое дело, что такое правительство будет нельзя назвать устойчивым, так как позиции партий, которые могут в него войти, разнятся по некоторым ключевым пунктам.