В Приморье соболезнуют из-за гибели российского генерала в Сирии

Источник: РИА Новости

Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде.

«Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир. Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда — наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций», — говорится в сообщении краевого парламента.

Депутаты законодательного собрания Приморского края выразили соболезнования всем родным и близким Асапова.

«Сослуживцы помнят Валерия Асапова как человека надежного, смелого, целеустремленного, мужественного и принципиального. Администрация Уссурийского городского округа выражает соболезнования родным и близким, командованию 5 Краснознаменной общевойсковой армии и Восточного военного округа. Его смерть — большая утрата для Вооруженных сил Российской Федерации. Память о генерале Валерии Асапове будет жить вечно», — говорится в сообщении администрации Уссурийска, где располагается штаб 5-й армии.