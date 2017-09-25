На повторных выборах в Челябинской области победили «единороссы»
В Челябинской области на довыборах депутатов в Багарякском и Воздвиженском сельских поселениях победили кандидаты от «Единой России».
В Челябинской области на довыборах депутатов в Багарякском и Воздвиженском сельских поселениях победили кандидаты от «Единой России».
Выборы прошли без жалоб и признаны действительными, сообщили Накануне.RU в
Так, на выборах депутата Совета депутатов Багарякского сельского поселения победила Ольга Говорухина. Кандидат от «ЕР» набрала 63,95%, Сергей Ермаков от ЛДПР — 34,88%. В Воздвиженском сельском поселении Ирина Васильева победила с результатом 50% голосов избирателей, самовыдвиженец Светлана Савина набрала 44,44% голосов.