Сайентологов выводят на президентский уровень. Владимира Путина просят защитить их религиозные убеждения

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Обращение группы правозащитников передано в приемную Владимира Путина. Авторы сообщают, что «в Санкт-Петербурге откровенно попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними». Речь идет об аресте пяти руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и экстремизме. «Действия, за которые эти лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, более чем в 160 странах мира, — и нигде подобная практика не признается уголовным деянием, — говорится в обращении.— Эти события могут существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам президента РФ в 2018 году».



Напомним, созданная писателем Роном Хаббардом сайентология появилась в России в начале 1990-х. Его последователям удалось зарегистрировать Сайентологическую церковь Москвы как религиозную организацию, однако это оказалось единичным случаем. «В других регионах их не хотели регистрировать в таком статусе, поэтому сайентологи вели свою деятельность как фонды или НКО», — говорит директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

В 2014 году ЕСПЧ признал отказы регистрировать российские общины сайентологов нарушением Конвенции о защите прав человека. Но через год Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сайентологическую церковь Москвы, заявив, что ее устав не соответствует закону о религиозных объединениях.

Многие религиоведы критиковали экспертизу, представленную суду, однако Верховный суд оставил это решение без изменений.



В апреле 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело против руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга (не зарегистрированной в качестве религиозной организации).

Следствие посчитало, что сайентологи в 2013—2016 годах занимались незаконным предпринимательством, получив доход в размере 280 млн руб. Позже в деле появились две более тяжких статьи УК РФ: 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 282.1 (организация экстремистского сообщества).

Следствие задержало исполнительного директора Сайентологической церкви Санкт-Петербурга Галину Шуринову, начальника службы безопасности Анастасию Терентьеву и ее заместителя Констанцию Есаулкову, главного бухгалтера Сахиба Алиева и духовного лидера Ивана Мацицкого. Все они с июня находятся в СИЗО, за исключением Констанции Есаулковой — суд направил ее под домашний арест по состоянию здоровья. Адвокат Евгений Тонков, представляющий интересы Ивана Мацицкого, заявил «Ъ», что следствие до сих пор не разъяснило суть предъявленного обвинения.



«Я не очень религиозный человек, но понимаю, что для верующих людей их вера так же важна, как и мои убеждения, — заявила “Ъ” глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.— В советское время я защищала право людей верить, но этим приходится заниматься и сейчас».

При этом госпожа Алексеева высказала мнение, что преследование сайентологов связано с тем, что «Московская патриархия зачищает духовное пространство».

«Особое отношение к сайентологам основано на том, что это совершенно новое религиозное движение. Даже “Свидетели Иеговы” и мормоны выросли из протестантизма, а это учение скорее основано на фэнтези», — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Он напомнил, что в 1955—1965 годах в США проходил ряд процессов против руководства сайентологов по обвинению в неуплате налогов и сокрытии финансовой отчетности. «После этого во многих странах власти с подозрением относятся к церкви, особенно налоговые органы, — говорит эксперт.— Но при этом в странах, где действуют демократические нормы, она не запрещена, хоть и не везде признается религиозной организацией».

По словам эксперта, только в России хотят запретить собственно учение и труды Хаббарда как экстремистские — «больше этого никто не делал, так как в этих книгах, конечно, нет экстремизма».