Депутаты ЗС на треть обновили состав Общественной палаты Иркутской области
21 кандидат предложен и утвержден областным парламентом.
21 кандидат предложен и утвержден областным парламентом.
21-го члена Общественной палаты Иркутской области утвердили на 53-й сессии Законодательного собрания сегодня, 25 сентября. Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев напомнил, что в соответствии с областным законодательством в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру предлагает губернатор Иркутской области, 21 — Законодательное собрание, еще 21 кандидата определяют уже избранные члены палаты. Он отметил, что комитет рассмотрел предложения депутатов по кандидатурам, а также провел работу с действующим составом Общественной палаты, чтобы сохранить преемственность работы данного органа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По итогам голосования на сессии, членами Общественной палаты утверждены Тамара Бабкина, Екатерина Бояркина, Павел Ведерников, Сергей Вахонин, Алексей Гордин, Светлана Домбровская, Антон Егерев, Игорь Журавлев, Валерий Игнатов, Анатолий Капустенский, Владимир Казаков, Владимир Кононов, Лечи Курбанов, Виталий Курилов, Алексей Лысков, Татьяна Музычук, Ирина Петшик, Сергей Рудецкий, Сергей Снарский, Нина Суворова и Галина Терентьева.
«Вы все хорошо известные, заслуженные люди, поэтому за ваши кандидатуры депутаты проголосовали практически единогласно. Желаю вам успехов, взвешенных решений, плодотворного взаимодействия с органами власти во благо Иркутской области», — подчеркнул спикер ЗС Сергей Брилка.
Он отметил, что назначенным областным парламентом членам Общественной палаты совместно с членами палаты, утвержденными указом губернатора, предстоит ответственная работа по окончательному формированию нового состава палаты.