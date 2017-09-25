Депутаты ЗС на треть обновили состав Общественной палаты Иркутской области

21-го члена Общественной палаты Иркутской области утвердили на 53-й сессии Законодательного собрания сегодня, 25 сентября. Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев напомнил, что в соответствии с областным законодательством в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру предлагает губернатор Иркутской области, 21 — Законодательное собрание, еще 21 кандидата определяют уже избранные члены палаты. Он отметил, что комитет рассмотрел предложения депутатов по кандидатурам, а также провел работу с действующим составом Общественной палаты, чтобы сохранить преемственность работы данного органа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.