Свердловские депутаты утвердили министров финансов и социальной политики
Законодательное собрание Свердловской области единогласно утвердило Галину Кулаченко в должности министра финансов, а Андрея Злоказова — министром социальной политики региона.
Законодательное собрание Свердловской области единогласно утвердило Галину Кулаченко в должности министра финансов, а Андрея Злоказова — министром социальной политики региона.
Вопросов к чиновникам не возникло, оба пообещали оправдать оказанное им доверие.
Спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина заявила, что такое голосование говорит о том, что у обоих чиновников огромный потенциал, и поблагодарила за эти кадровые решения главу региона Евгения Куйвашева.