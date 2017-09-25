Свердловские депутаты утвердили министров финансов и социальной политики

Вопросов к чиновникам не возникло, оба пообещали оправдать оказанное им доверие.

Спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина заявила, что такое голосование говорит о том, что у обоих чиновников огромный потенциал, и поблагодарила за эти кадровые решения главу региона Евгения Куйвашева.