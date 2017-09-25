Владимир Тунгусов и Алексей Орлов вновь стали первыми вице-губернаторами Свердловской области
Законодательное собрание Свердловской области утвердило Владимира Тунгусова и Алексея Орлова в должности первых
Законодательное собрание Свердловской области утвердило Владимира Тунгусова и Алексея Орлова в должности первых
Такое согласование в областном парламенте требуется в соответствии с Уставом Свердловской области. Решение принято единогласно, вопросов к чиновникам не возникло.
Напомним, Тунгусов в команде губернатора отвечает за