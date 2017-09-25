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09:01 (мск), источник: ЕАН

Владимир Тунгусов и Алексей Орлов вновь стали первыми вице-губернаторами Свердловской области

Законодательное собрание Свердловской области утвердило Владимира Тунгусова и Алексея Орлова в должности первых вице-губернаторов региона.

Такое согласование в областном парламенте требуется в соответствии с Уставом Свердловской области. Решение принято единогласно, вопросов к чиновникам не возникло.

Напомним, Тунгусов в команде губернатора отвечает за административно-политический блок вопросов, Орлов — за экономику.

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