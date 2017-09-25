Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проанонсировал изменения в правительстве

«Не скрою, некоторые изменения в структуре будут. Сейчас проводится работа. Более того, было озвучено предложение об апробации системы назначения на конкурсной основе. Сейчас мы прорабатываем эту модель. На основе конкурса мы попробуем отобрать кандидатов в нескольких отраслях. Кадровый состав правительства полностью будет сформирован до конца октября», — заявил глава региона на заседании Законодательного собрания Свердловской области.