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09:22 (мск), источник: Sputnik

В Германии стали известны предварительные итоги парламентских выборов

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Германии подсчитывают голоса после прошедших парламентских выборов. По предварительной информации, ни одна из партий не получила достаточной поддержки избирателей.

Источник: Sputnik

«В общей сложности в выборах бундестага 19 созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент составил 5%», — сообщает РИА Новости.

Всего по партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На данном этапе в парламент проходят шесть партий. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, получает 20%. У «Альтернативы для Германии» — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,5% голосов, «Зеленые» — 9,5%, «Левые» — 9%.

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