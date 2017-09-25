В Германии стали известны предварительные итоги парламентских выборов

«В общей сложности в выборах бундестага 19 созыва принимали участие 42 партии, проходной барьер в парламент составил 5%», — сообщает РИА Новости.
Всего по партийным спискам избирались 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
На данном этапе в парламент проходят шесть партий. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 32,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц, получает 20%. У «Альтернативы для Германии» — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,5% голосов, «Зеленые» — 9,5%, «Левые» — 9%.