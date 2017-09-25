Компромиссный вариант закона Андрея Лабыгина принят во втором чтении ЗакСом Приангарья
Органы государственной власти разделят ответственность за привлечение медицинских кадров.
Органы государственной власти разделят ответственность за привлечение медицинских кадров.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли во втором чтении законопроект о привлечении медицинских кадров в муниципальные образования на 53-й сессии регионального парламента сегодня, 25 сентября. Законопроект наделал много шума в начале лета 2017 года и спровоцировал конфликт между его автором — депутатом Андреем Лабыгиным и министром здравоохранения Приангарья Олегом Ярошенко. Но в споре родилась истина и в документ были внесены две существенные поправки.
Напомним, законопроект, который лишает муниципалитеты обязательства создавать благоприятные условия по привлечению медицинских и фармацевтических кадров в лечебные учреждения, был принят на 52-й сессии областного парламента, состоявшейся 28 июня, большинством голосов в первом чтении. Эту обязанность депутаты хотят в полном объеме переложить исключительно на областное правительство, оставив за территориями лишь право на реализацию данного полномочия при наличии у них финансовых средств. Законопроект был вынесен на сессию Андреем Лабыгиным, Артемом Лобковым, Алексеем Козюрой, Владимиром Новожиловым, Игорем Милостных. В министерстве здравоохранения региона считают, что инициатива только усугубит кадровый дефицит в сфере.
Общественный совет при министерстве здравоохранения Иркутской области предложил отклонить законопроект группы депутатов, возглавляемой Андреем Лабыгиным, о передаче полномочий по привлечению медицинских кадров на областной уровень. Перепалка между министром Олегом Ярошенко, одним из авторов законопроекта Артемом Лобковым и бывшим депутатом ЗС,
Комиссия по здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Иркутской области обсудила 7 июля законопроект группы депутатов ЗС, возглавляемой Андреем Лабыгиным, о передаче полномочий по привлечению медицинских кадров с муниципального уровня на региональный. От выступающих не было отбоя — мероприятие длилось почти три часа. Мэры Черемхова и Саянска выступили за принятие этого закона, пеняя на дотационность своих муниципалитетов, а главврачи больниц просили оставить все как есть. Звучало множество аргументов «за» и «против» инициативы, а в итоге было принято расплывчатое решение найти истину