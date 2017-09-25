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09:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Компромиссный вариант закона Андрея Лабыгина принят во втором чтении ЗакСом Приангарья

Органы государственной власти разделят ответственность за привлечение медицинских кадров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли во втором чтении законопроект о привлечении медицинских кадров в муниципальные образования на 53-й сессии регионального парламента сегодня, 25 сентября. Законопроект наделал много шума в начале лета 2017 года и спровоцировал конфликт между его автором — депутатом Андреем Лабыгиным и министром здравоохранения Приангарья Олегом Ярошенко. Но в споре родилась истина и в документ были внесены две существенные поправки. Во-первых, уточнена формулировка, определяющая участие муниципалитета в кадровых вопросах: теперь муниципалитеты не «имеют право создавать условия», а «создают условия». Во-вторых, главным контролирующим органом будет не правительство Иркутской области, как предполагала изначальная версия закона, а все органы государственной власти региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, законопроект, который лишает муниципалитеты обязательства создавать благоприятные условия по привлечению медицинских и фармацевтических кадров в лечебные учреждения, был принят на 52-й сессии областного парламента, состоявшейся 28 июня, большинством голосов в первом чтении. Эту обязанность депутаты хотят в полном объеме переложить исключительно на областное правительство, оставив за территориями лишь право на реализацию данного полномочия при наличии у них финансовых средств. Законопроект был вынесен на сессию Андреем Лабыгиным, Артемом Лобковым, Алексеем Козюрой, Владимиром Новожиловым, Игорем Милостных. В министерстве здравоохранения региона считают, что инициатива только усугубит кадровый дефицит в сфере.

Общественный совет при министерстве здравоохранения Иркутской области предложил отклонить законопроект группы депутатов, возглавляемой Андреем Лабыгиным, о передаче полномочий по привлечению медицинских кадров на областной уровень. Перепалка между министром Олегом Ярошенко, одним из авторов законопроекта Артемом Лобковым и бывшим депутатом ЗС, экс-председателем комитета по здравоохранению и социальной защите Татьяной Семейкиной велась на повышенных тонах. Артем Лобков настаивал на том, что муниципалитеты не могут обеспечить специалистов всем необходимым в силу дотационности своих бюджетов, а Татьяна Семейкина и Олег Ярошенко обвинили парламентариев в предвыборном популизме.

Комиссия по здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Иркутской области обсудила 7 июля законопроект группы депутатов ЗС, возглавляемой Андреем Лабыгиным, о передаче полномочий по привлечению медицинских кадров с муниципального уровня на региональный. От выступающих не было отбоя — мероприятие длилось почти три часа. Мэры Черемхова и Саянска выступили за принятие этого закона, пеняя на дотационность своих муниципалитетов, а главврачи больниц просили оставить все как есть. Звучало множество аргументов «за» и «против» инициативы, а в итоге было принято расплывчатое решение найти истину где-то посередине диаметрально противоположных точек зрения.

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