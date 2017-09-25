Губернатор раскритиковал темпы дорожных работ в Искитиме

Темпы работ отстают от намеченного графика на трех дорожных участках, которые должны быть приведены в нормативное состояние в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это участок от ул. Л. Чайкиной до ул. Комсомольской (ул. Советская), участок от ул. Школьной до ул. Кирова (ул. Советская) и проспект Юбилейный (участок от дома № 2 до дома № 6).

«Эти объекты принципиально важны для Искитима, но, к сожалению, все конкурсные работы по ним проведены с опозданием, и оканчивать ремонт дорог придется в сложных погодных условиях. Но все запланированные объемы должны быть выполнены в установленные сроки», — сказал губернатор.

Особенно непростая, по словам Владимира Городецкого, сложилась ситуация при ремонте парка культуры и отдыха им. И. В. Коротеева в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы на объекте, на реконструкцию которого было выделено 16,4 млн рублей, идут также с большим отставанием.

«Руководству Искитима необходимо проанализировать проделанную работу по подготовке сметной документации, по проведению конкурсных процедур и по контролю за работой подрядчиков. И сделать верные выводы из сложившейся ситуации», — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил всем главам муниципальных образований: необходимо активизировать все работы в рамках приоритетных федеральных проектов с учетом погодных условий, в том числе по реконструкции знакового для Новосибирска объекта — Михайловской набережной, которая должна стать украшением областного центра.

Справка. Федеральные приоритетные проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» разработаны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и приняты на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года.

Цель проекта «Безопасные и качественные дороги» — снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций, а также приведение дорог крупнейших городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.