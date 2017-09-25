Татьяна Марголина стала членом правления Европейского института омбудсманов
Она продолжает работать уполномоченным по правам человека в Пермском крае.
Она продолжает работать уполномоченным по правам человека в Пермском крае.
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Также в новый состав правления были включены
Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что полномочия Татьяны Марголиной на посту краевого омбудсмана были продлены в связи с тем, что кандидатура Павла Микова на этот пост до сих пор не согласована уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Дело в том, что заседание специальной комиссии при федеральном уполномоченном, где и должен был быть рассмотрен этот вопрос, перенесено на октябрь.