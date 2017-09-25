Татьяна Марголина стала членом правления Европейского института омбудсманов

Как сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 21 сентября в Бухаресте в гербовом зале ландтага Рейланд-Пфальца в рамках общего собрания Европейского Института Омбудсманов (одной из крупнейших правозащитных организаций в мире) состоялись выборы членов правления. Среди представителей 67 стран в составе правления оказалась и пермский омбудсман Татьяна Марголина.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что полномочия Татьяны Марголиной на посту краевого омбудсмана были продлены в связи с тем, что кандидатура Павла Микова на этот пост до сих пор не согласована уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Дело в том, что заседание специальной комиссии при федеральном уполномоченном, где и должен был быть рассмотрен этот вопрос, перенесено на октябрь.