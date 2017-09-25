Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал Sputnik, это первый официальный визит Кадырова в Минск, глава Чечни совершает его по приглашению белорусской стороны.

«Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск», — сообщли в пресс-службе.

В графике Кадырова — встречи с президентом Беларуси Лукашенко, премьер-министром республики Андреем Кобяковым, а также посещение одного из крупных промышленных предприятий Беларуси.

Как ожидается, уточнили в пресс-службе, белорусский президент примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.

Как сообщает корреспондент Sputnik, по прибытии в Минск Рамзан Кадыров уже возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.

Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, накануне визита в Минск, Кадыров рассказал, что мечтает пожать руку и обнять президента Беларуси Александра Лукашенко.

Я очень хочу приехать в Беларусь. Моя мечта — пожать руку и сказать слова благодарности вашему президенту — Батьке — и обнять его. Рамзан Кадыров