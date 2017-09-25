Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, сообщили Sputnik в
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, сообщили Sputnik в
Как ранее сообщал Sputnik, это первый официальный визит Кадырова в Минск, глава Чечни совершает его по приглашению белорусской стороны.
«Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск», — сообщли в
В графике Кадырова — встречи с президентом Беларуси Лукашенко,
Как ожидается, уточнили в
Как сообщает корреспондент Sputnik, по прибытии в Минск Рамзан Кадыров уже возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.
Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, накануне визита в Минск, Кадыров рассказал, что мечтает пожать руку и обнять президента Беларуси Александра Лукашенко.
Я очень хочу приехать в Беларусь. Моя мечта — пожать руку и сказать слова благодарности вашему президенту — Батьке — и обнять его.
Глава Чечни также отметил, что во время своего визита в Беларусь будет обсуждать с белорусскими властями вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в ЧР.