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10:08 (мск), источник: Sputnik.by

Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, сообщили Sputnik в пресс-службе главы Чечни.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал Sputnik, это первый официальный визит Кадырова в Минск, глава Чечни совершает его по приглашению белорусской стороны.

«Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск», — сообщли в пресс-службе.

В графике Кадырова — встречи с президентом Беларуси Лукашенко, премьер-министром республики Андреем Кобяковым, а также посещение одного из крупных промышленных предприятий Беларуси.

Как ожидается, уточнили в пресс-службе, белорусский президент примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.

Как сообщает корреспондент Sputnik, по прибытии в Минск Рамзан Кадыров уже возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице.

Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, накануне визита в Минск, Кадыров рассказал, что мечтает пожать руку и обнять президента Беларуси Александра Лукашенко.

Я очень хочу приехать в Беларусь. Моя мечта — пожать руку и сказать слова благодарности вашему президенту — Батьке — и обнять его.
Рамзан Кадыров

Глава Чечни также отметил, что во время своего визита в Беларусь будет обсуждать с белорусскими властями вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в ЧР.

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