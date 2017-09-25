Свердловский парламент утвердил ключевых министров
25 сентября.
25 сентября.
Первым заместителем губернатора стал Алексей Орлов. За его утверждение проголосовали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.
«Обязуюсь весь свой накопленный опыт эффективно реализовать в команде губернатора», — сказал А. Орлов, выступая перед депутатами. Также первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора стал Владимир Тунгусов. «Буду служить Свердловской области», — сказал В. Тунгусов, обращаясь к парламенту.
Его кандидатура также принята единогласно. Заместителем губернатора, министром финансов стала Галина Кулаченко. За ее утверждение на посту главы свердловского Минфина проголосовало 43 депутата, двое воздержались.
Пост министра социальной политики Свердловской области занял Андрей Злоказов. «Благодарю всех за доверие, постараюсь его оправдать», — сказал А. Злоказов. Его кандидатуру поддержали все депутаты.
«Хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания, что единодушно, единогласно поддержали внесенные мной кандидатуры. Я рассчитываю на то, что единодушное голосование — это знак большого доверия, вместе всей командой будем оправдывать», — сказал Е. Куйвашев, выступая перед журналистами.
Губернатор отметил, отвечая на вопросы журналистов, что в правительстве произойдут некоторые изменения.
«Я не скрою, будут некоторые изменения в структуре правительства, я над этим работаю сейчас,» — сказал губернатор.
Он напомнил о предложении проводить назначения на конкурсной основе. «Мы прорабатываем модель, прорабатываем все нормативные документы, которые лягут в основу конкурсного отбора. Мы опробуем на нескольких должностях для того, чтобы сверить правильно у нас направление развития той или иной отрасли. Естественно, к концу октября кандидатуры будут все внесены», — сказал он.
Церемония инаугурации победившего в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области Е. Куйвашева состоялась 18 сентября.
После юридического вступления губернатора в должность правительство региона автоматически ушло в отставку.
На выборах в единый день голосования 10 сентября Е. Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,06%. Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,33%.