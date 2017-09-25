Свердловский парламент утвердил ключевых министров

Первым заместителем губернатора стал Алексей Орлов. За его утверждение проголосовали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

«Обязуюсь весь свой накопленный опыт эффективно реализовать в команде губернатора», — сказал А. Орлов, выступая перед депутатами. Также первым заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора стал Владимир Тунгусов. «Буду служить Свердловской области», — сказал В. Тунгусов, обращаясь к парламенту.

Его кандидатура также принята единогласно. Заместителем губернатора, министром финансов стала Галина Кулаченко. За ее утверждение на посту главы свердловского Минфина проголосовало 43 депутата, двое воздержались.

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Пост министра социальной политики Свердловской области занял Андрей Злоказов. «Благодарю всех за доверие, постараюсь его оправдать», — сказал А. Злоказов. Его кандидатуру поддержали все депутаты.

«Хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания, что единодушно, единогласно поддержали внесенные мной кандидатуры. Я рассчитываю на то, что единодушное голосование — это знак большого доверия, вместе всей командой будем оправдывать», — сказал Е. Куйвашев, выступая перед журналистами.

Губернатор отметил, отвечая на вопросы журналистов, что в правительстве произойдут некоторые изменения.

«Я не скрою, будут некоторые изменения в структуре правительства, я над этим работаю сейчас,» — сказал губернатор.

Он напомнил о предложении проводить назначения на конкурсной основе. «Мы прорабатываем модель, прорабатываем все нормативные документы, которые лягут в основу конкурсного отбора. Мы опробуем на нескольких должностях для того, чтобы сверить правильно у нас направление развития той или иной отрасли. Естественно, к концу октября кандидатуры будут все внесены», — сказал он.

Церемония инаугурации победившего в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области Е. Куйвашева состоялась 18 сентября.

После юридического вступления губернатора в должность правительство региона автоматически ушло в отставку.